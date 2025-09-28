InícioCidades DF
crime ambiental

Aves silvestres são resgatadas de cativeiro irregulares no DF

O Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA) participou de duas ocorrências de crime ambiental neste sábado (27/9)

Aves apreendidas na Fercal neste sábado (27/9) - (crédito: PMDF/Divulgação )
Vinte aves foram resgatadas de cativeiros irregulares neste spabado (27/9). Na Fercal, a Polícia Militar realizava um patrulhamento em Engenho Velho, quando identificou uma gaiola com alçapão em uma árvore em frente a uma residência. Após fiscalização, foram encontrados nove pássaros sendo criados irregularmente.

Já em Ceilândia, a PMDF foi acionada via 190 sobre o crime ambiental. No local, foram encontradas mais onze aves silvestres mantidas de forma irregular. Foram localizados nove fêmeas de baiano, um baiano macho e um galo-de-campina, além de 10 gaiolas de madeira, duas de ferro e um alçapão.

Ambos os infratores foram autuados no local. As aves apreendidas serão encaminhadas ao Ibama para os devidos cuidados.

Por Mariana Reginato*
postado em 28/09/2025 11:31
