Vídeo: Lobo-guará é resgatado na Ponte Alta do Gama

Um lobo-guará foi resgatado na Rua Jacarandá, sentido Rua São Francisco, na Ponte Alta do Gama. O animal foi avistado na noite do último domingo (28/9), quando moradores acionaram a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

Veja:

Segundo o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), que fez o resgate do lobo-guará, ele estava acuado em uma rua sem saída, em estado de estresse, e representava risco tanto para a comunidade quanto para si mesmo.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ele foi encaminhado ao Hospital Veterinário da Fauna Silvestre (HFAUS), onde passará por avaliação clínica e receberá os cuidados necessários antes da reintrodução em seu habitat natural.