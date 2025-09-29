InícioCidades DF
Alerta: DF pode chegar a 12% de umidade nesta segunda-feira

Região está sob alerta de perigo para o tempo seco. Apesar das poucas nuvens e do calorão que deve tomar conta dessa tarde, a temperatura bateu os 12,7º C em Águas Emendadas, Planaltina

Bom dia, Brasília! Segunda-feira deve ser de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! A semana já começou com aquele climinha "gostoso" de deserto, tanto que a umidade mínima pode bater 12% nesta segunda-feira (29/9), colocando o Distrito Federal sob alerta de perigo para o tempo seco. Apesar das poucas nuvens e do calorão que deve tomar conta dessa tarde, a temperatura bateu os 12,7º C em Águas Emendadas, Planaltina, e 14º C no Plano Piloto. 

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, pelo menos, até quinta-feira (2/10). Portanto, o tempo seco e quente deve predominar nos próximos dias. Os termômetros podem bater os 31º C no Plano, com umidade máxima de 65% e 32º C no restante do DF, também com umidade máxima de 65%. Estão previstas rajadas de vento de fracas a moderadas. 

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco, a recomendação é manter boa hidratação, caprichar no protetor solar, deixar os ambientes arejados, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, adotar uma alimentação equilibrada e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e boa semana!

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 29/09/2025 08:55
