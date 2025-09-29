Alerta: DF pode chegar a 12% de umidade nesta segunda-feira

Bom dia, Brasília! Segunda-feira deve ser de calor e baixa umidade - (crédito: Ed Alves/CB)

Bom dia, brasiliense! A semana já começou com aquele climinha "gostoso" de deserto, tanto que a umidade mínima pode bater 12% nesta segunda-feira (29/9), colocando o Distrito Federal sob alerta de perigo para o tempo seco. Apesar das poucas nuvens e do calorão que deve tomar conta dessa tarde, a temperatura bateu os 12,7º C em Águas Emendadas, Planaltina, e 14º C no Plano Piloto.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não há previsão de chuva, pelo menos, até quinta-feira (2/10). Portanto, o tempo seco e quente deve predominar nos próximos dias. Os termômetros podem bater os 31º C no Plano, com umidade máxima de 65% e 32º C no restante do DF, também com umidade máxima de 65%. Estão previstas rajadas de vento de fracas a moderadas.

A fim de prevenir as infecções respiratórias típicas do tempo seco, a recomendação é manter boa hidratação, caprichar no protetor solar, deixar os ambientes arejados, evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia, adotar uma alimentação equilibrada e manter o calendário vacinal atualizado. Cuide-se e boa semana!

