70kg de pescados ilegais são apreendidos em Planaltina

Aproximadamente 70 quilos de pescados transportados de forma irregular foram apreendidos pelo Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), em Planaltina. Entre os animais, estavam pintado, papa-terra, piau e piranha, além de utensílios de pesca.

A apreensão foi feita em um ponto de bloqueio na área rural da região na noite do último domingo (28/9). Segundo os militares, uma camionete foi abordada na ação e, durante a inspeção, foi localizada uma caixa de isopor com diversas espécies sendo transportadas ilegalmente.

O motorista, de 48 anos, afirmou ter pescado os animais em Goiás e alegou não saber da proibição do transporte. Ele foi detido em flagrante por crime contra os recursos pesqueiros, que estabelece política de cota zero para transporte de pescados.

No veículo, outros dois passageiros, de 55 e 56 anos, foram ouvidos e liberados. O material apreendido foi encaminha ao Hospital Veterinário da UnB, e o condutor foi levado à 16ª Delegacia de Polícia (Planaltina).