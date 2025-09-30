InícioCidades DF
Carro pega fogo no Eixo Monumental e gera fumaça intensa nesta terça (30/9)

Ninguém ficou ferido no incidente. O fogo já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros

Carro pega fogo no Eixo Monumental - (crédito: Eduardo Pinho/Reprodução)
Carro pega fogo no Eixo Monumental - (crédito: Eduardo Pinho/Reprodução)

Um veículo pegou fogo em pleno Eixo Monumental, na tarde desta terça-feira (30/9). O incêndio ocorreu próximo ao Memorial dos Povos Indígenas, gerando uma fumaça intensa e assustando quem passava pelo local. Havia apenas o condutor dentro do carro, que não se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou na ocorrência e já conseguiu conter as chamas. 

Crédito: Eduardo Pinho 

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 30/09/2025 17:23 / atualizado em 30/09/2025 17:26
