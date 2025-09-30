Carro pega fogo no Eixo Monumental e gera fumaça intensa nesta terça (30/9)

Um veículo pegou fogo em pleno Eixo Monumental, na tarde desta terça-feira (30/9). O incêndio ocorreu próximo ao Memorial dos Povos Indígenas, gerando uma fumaça intensa e assustando quem passava pelo local. Havia apenas o condutor dentro do carro, que não se feriu. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atuou na ocorrência e já conseguiu conter as chamas.
30/09/2025