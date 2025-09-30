InícioCidades DF
Polícia Civil

Sinpol-DF realiza assembleia na sexta-feira para discutir reajuste salarial

A pauta única será a análise da proposta do governo federal de um reajuste de 24,32%

Assembleia será na sexta-feira (3/10), às 9h, em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios - (crédito: PCDF/Divulgação)
Assembleia será na sexta-feira (3/10), às 9h, em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios - (crédito: PCDF/Divulgação)

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) discute na próxima sexta-feira (3/10) a proposta de reajuste salarial apresentada pelo governo federal. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) ocorre após o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) ter convocado formalmente a presidência do sindicato para participar de uma reunião do Fórum de Diálogo, que também será realizada no mesmo dia. 

A proposta apresentada em 5 de setembro oferecia um reajuste salarial de 24,32%. Antes, em 3 de setembro, os policiais civis votaram, por unanimidade, em assembleia, contra a proposta de 18,8% apresentada pelo governo.

“Estamos diante de uma etapa crucial na luta pela valorização dos policiais civis do Distrito Federal. Confiamos na sensibilidade e no compromisso do governo federal para que apresente uma proposta superior à última ofertada. Este investimento representa diretamente mais segurança e proteção para toda a sociedade”, afirmou Enoque Venancio de Freitas, presidente do Sinpol-DF.

A assembleia será às 9h, em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios. 

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 30/09/2025 15:39
