InícioCidades DF
investigação

Adolescente é agredido e assaltado em Ceilândia; suspeitos seguem foragidos

O assalto ocorreu após o rapaz, de 15 anos, sair de uma festa em frente à estação de metrô Ceilândia Centro. Ele foi abordado por dois sujeitos que lhe deram socos e roubaram seu celular

Crime ocorreu em frente à estação de metrô Ceilândia Centro. 23ª DP investiga o caso - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Crime ocorreu em frente à estação de metrô Ceilândia Centro. 23ª DP investiga o caso - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Um adolescente de 15 anos foi agredido e assaltado, após sair de uma festa em frente à estação de metrô Ceilândia Centro. Ele caminhava pela Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga, quando foi abordado por dois sujeitos que, repentinamente, deram-lhe um soco e roubaram seu celular assim que ele foi derrubado. 

Segundo a mãe do adolescente, que registrou o boletim de ocorrência, o rapaz retornou ao local da festa, após a agressão, e foi levado por uma ambulância ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele foi liberado e compareceu à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para prestar depoimento. O fato ocorreu na madrugada do último sábado (27/9). 

Os sujeitos, conforme depoimento da vítima, fugiram em direção ao Sol Nascente e ainda não foram encontrados. A 23ª DP, no P Sul, investiga o caso. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em letras pela UnB. Vencedora do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades

Por Letícia Mouhamad
postado em 30/09/2025 16:20
x