Adolescente é agredido e assaltado em Ceilândia; suspeitos seguem foragidos

Um adolescente de 15 anos foi agredido e assaltado, após sair de uma festa em frente à estação de metrô Ceilândia Centro. Ele caminhava pela Avenida Hélio Prates, sentido Taguatinga, quando foi abordado por dois sujeitos que, repentinamente, deram-lhe um soco e roubaram seu celular assim que ele foi derrubado.

Segundo a mãe do adolescente, que registrou o boletim de ocorrência, o rapaz retornou ao local da festa, após a agressão, e foi levado por uma ambulância ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC). Ele foi liberado e compareceu à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para prestar depoimento. O fato ocorreu na madrugada do último sábado (27/9).

Os sujeitos, conforme depoimento da vítima, fugiram em direção ao Sol Nascente e ainda não foram encontrados. A 23ª DP, no P Sul, investiga o caso.

