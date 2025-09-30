Voos no Aeroporto de Brasília seguem afetados pelo fechamento do Santos Dumont

O fechamento do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, continua provocando uma série de alterações nos voos do Aeroporto Internacional de Brasília, nesta terça-feira (30/9). Segundo a Inframerica, concessionária responsável pela operação do terminal brasiliense, até as 15h foram contabilizados 12 voos cancelados na chegada e 10 na partida, todos com origem ou destino ao aeroporto carioca.

O problema teve início ainda na madrugada, quando um veículo de serviço derramou óleo em grande parte da pista do Santos Dumont. Por segurança, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) determinou a suspensão de pousos e decolagens no local. A medida impactou diretamente as operações de companhias como GOL e Latam, que mantêm rotas frequentes entre Brasília e Rio de Janeiro.

Além dos cancelamentos, passageiros enfrentaram atrasos e mudanças de rota. A expectativa é de que os voos sejam readequados de forma gradual, mas a recomendação da Inframerica é que os clientes consultem diretamente as companhias aéreas para confirmar partidas e chegadas.

Até o momento, o Aeroporto Santos Dumont permanece fechado e novos cancelamentos não estão descartados. A situação gera reflexos em outros terminais do país e deve se prolongar até que a pista seja liberada para operações.