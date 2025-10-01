Prêmio +100 Admirados Jornalistas 2025 celebra a imprensa brasileira

Há prêmios que são apenas troféus. Outros, porém, carregam histórias, vozes e caminhos inteiros dentro deles. Foi assim na noite de segunda-feira, em São Paulo, quando a diretora de Redação do Correio Braziliense, Ana Dubeux, foi chamada ao palco para receber o prêmio de jornalista mais admirada na categoria "Áudio e Texto" do Prêmio 100 Admirados Jornalistas Brasileiros de 2025, promovido pela plataforma Jornalistas&Cia.

Com a mesma serenidade de quem atravessou redações, plantões e décadas de transformações na imprensa, Ana dedicou a conquista a um reconhecimento coletivo. "Em homenagem a todas as mulheres nordestinas, jornalistas nordestinas, e também às mulheres que, como eu, têm mais de 60 anos e estão dentro das redações, batalhando e transformando a nossa realidade, mudando uma história que antes a gente não conseguia enxergar", disse.

Diretora de Redação do Correio, Ana Dubeux, recebe o prêmio +100 Admirados Jornalistas (foto: Fabio Risnic/Divulgação)

Nascida em Recife (PE), Ana está no Correio desde a juventude e percorreu muitos caminhos dentro da redação: repórter, subeditora, chefe de reportagem, colunista, editora-executiva, até assumir, em 2003, a direção do jornal. Ao longo da carreira, acumulou prêmios como o Esso (2005, 2011 e 2012), Ayrton Senna (2006), o CNT de Jornalismo (2012), e o Troféu Mulher Imprensa (2005, 2006 e 2013).

A premiação reuniu mais de 2,3 mil indicações e quase 30 mil votos em todo o país, número recorde da iniciativa. Desse total, 236 nomes chegaram à etapa final de votação. Entre nomes consagrados como Jamil Chade, Flavia Oliveira e Reinaldo Azevedo, a diretora do Correio brilhou no topo da lista. A cerimônia também homenageou Caco Barcellos, da Rede Globo, escolhido como o Mais Admirado Jornalista Brasileiro de 2025, e celebrou os 30 anos da plataforma.

Caco Barcellos, escolhido o Mais Admirado da Imprensa Brasileira no Prêmio +100 Admirados Jornalistas 2025 (foto: Divulgação)

Orgulho compartilhado

Ainda neste mês, a jornalista Carmen Souza, editora de Opinião e apresentadora do CB.Saúde, também foi reconhecida. Ela venceu o IX Prêmio Sociedade Brasileira de Diabetes de Imprensa (SDB) com a reportagem Pré-diabetes: a poucos passos do não retorno, publicada em julho. O texto mostrou, com base em estudos científicos, como mudanças no estilo de vida podem barrar o avanço da pré-diabetes, condição que atinge milhões de brasileiros.

Editora de Opinião do Correio e apresentadora do CB Saúde, Carmen Souza conquista prêmio de 25 +Admirados Jornalistas do Ano na categoria nacional e centro-oeste (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Na semana passada, a jornalista também entrou na lista dos TOP 25 Admirados Jornalistas do Ano na 5º edição do Prêmio Einstein de Jornalismo em Saúde, Ciência e Bem-Estar em âmbito nacional, e TOP 3 no Centro-Oeste. Além disso, é finalista na eleição do Prêmio Admirados Jornalistas Negros e Negras da Imprensa Brasileira, cuja votação foi encerrada ontem.

Já na segurança pública, quem também levou o nome do Correio ao pódio foi a repórter Darcianne Diogo, que conquistou o primeiro lugar na etapa distrital do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) 2025, na categoria Texto, com a reportagem À sombra dos muros: o comércio que se estrutura ao redor da Papuda.

A matéria, publicada em junho, revelou a rotina silenciosa de mulheres que empreendem nas portas do presídio, vendendo roupas, alimentos e itens de higiene para famílias de detentos. Histórias que quase sempre passam despercebidas, mas que sustentam vidas e unem comunidades. Após a publicação, essas trabalhadoras conseguiram regularizar suas atividades como ambulantes credenciadas.





