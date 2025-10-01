InícioCidades DF
Acidente

Motociclistas ficam feridos após colidirem com carro na EPIA

Durante o resgate, uma faixa da via precisou ser interditada. As vítimas receberam atendimento conforme protocolo de trauma e foram encaminhados a um hospital da região

Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)
Corpo de Bombeiros do DF - (crédito: Acácio Pinheiro/Agência Brasília)

Dois motociclistas ficaram feridos após a colisão entre uma moto e um carro na pista marginal da EPIA, sentido Núcleo Bandeirante. O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (30/9). 

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que o condutor da Honda CG 160 e a passageira foram socorridos no local com escoriações. Conscientes e orientados, eles receberam atendimento conforme protocolo de trauma e foram encaminhados a um hospital da região. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o resgate, uma faixa da via precisou ser interditada. A dinâmica do acidente será investigada. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficou responsável pela preservação do local.

Saiba Mais

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 01/10/2025 00:16
x