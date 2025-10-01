Motociclistas ficam feridos após colidirem com carro na EPIA

Dois motociclistas ficaram feridos após a colisão entre uma moto e um carro na pista marginal da EPIA, sentido Núcleo Bandeirante. O acidente ocorreu no fim da tarde desta terça-feira (30/9).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF) informou que o condutor da Honda CG 160 e a passageira foram socorridos no local com escoriações. Conscientes e orientados, eles receberam atendimento conforme protocolo de trauma e foram encaminhados a um hospital da região.

Durante o resgate, uma faixa da via precisou ser interditada. A dinâmica do acidente será investigada. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ficou responsável pela preservação do local.