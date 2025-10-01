CB.Poder celebra uma década de audiência e credibilidade com premiação

Equipe do Correio e da TV Brasília recebe o reconhecimento no palco da Sala Martins Pena, do Teatro Nacional - (crédito: Minervino Junior/CB/D.A Press)

O CB.Poder, programa televisivo realizado pelo Correio Braziliense e a TV Brasília, levou o troféu na categoria programa de tevê do 21º Prêmio Engenho de Comunicação — O dia em que o jornalista vira notícia. A premiação ocorreu nessa terça-feira (30/9), em cerimônia na sala Martins Pena do Teatro Nacional.

Criado como um espaço modesto na internet, há 10 anos, o CB.Poder atravessou diferentes fases e hoje se consolida como uma das principais referências de cobertura política no país. "O Prêmio Engenho se tornou uma tradição para Brasília. Para nós, dos Diários Associados, essa homenagem é uma grande honra", declarou o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado.

Ana Maria Campos, editora de política e apresentadora do CB.Poder, agradeceu a honraria. "Agradeço à Katia Cubel e aos jurados e juradas, personalidades ilustres da cidade, pelo reconhecimento de um trabalho de equipe, feito com muito idealismo e parceria, sempre com foco no interesse de alimentar o debate sobre temas da cidade e do país.

Patrício Macedo, gerente de jornalismo da TV Brasília, explica que o CB.Poder foi adaptado para a televisão diante da necessidade de diálogo e interlocução mais direta com a sociedade. A coluna, segundo ele, surge com clareza de propósito entre o Correio e a emissora local, que se uniram para vocalizar nomes e expressões que despertam o interesse do público. "O prêmio representa a vitória do equilíbrio, da isenção e do diálogo em tempos de extremismos em todas as esferas de debates", comemorou.

Prêmio Engenho

Criado há 21 anos pela jornalista Kátia Cubel, o Prêmio Engenho visa valorizar os profissionais de imprensa de Brasília. Desde então, tornou-se um dos mais prestigiados reconhecimentos do setor, destacando iniciativas que se firmam pelo rigor informativo e pela contribuição ao debate público. Nesta edição, a novidade é o fomento aos futuros profissionais.

Pensando nisso, criou-se uma nova categoria de premiação: o futuro do jornalista. Durante o primeiro semestre, foi adotado um conjunto de iniciativas com o objetivo de levar aos estudantes de comunicação debates e temas que o atual currículo de formação não inclui. "Fizemos a exibição do documentário do caso da Escola Base e, em 19 e 20 de agosto, promovemos o Festival de Jornalismo. O mais importante deste ano é esse novo braço, em que trabalhamos com educação, formação, princípio de ética e todos os outros pilares", avaliou Kátia.

Três estudantes foram premiados durante o evento como os vencedores do concurso de redação. O trio ganhará uma mentoria prática em quatro veículos de redação, incluindo o Correio Braziliense. Por uma semana, eles estarão dentro de um jornal, sob coordenação de um editor, acompanhando como funciona o dia a dia de uma empresa de comunicação.

Da internet para a tevê

O CB.Poder surgiu inicialmente como um blog e uma conta no antigo Twitter, com a proposta de narrar os bastidores da política local. O espaço ampliava para o ambiente digital o trabalho consistente que já era realizado no jornal impresso, por meio de reportagens e colunas, entre elas a Eixo Capital, assinada por Ana Maria Campos.

O projeto garantiu ao público um espaço de entrevistas aprofundadas, análises críticas e debates plurais sobre temas centrais da política brasiliense e nacional. Essa evolução consolidou o CB.Poder como sinônimo de informação confiável em um cenário frequentemente marcado pela polarização e pela circulação de notícias falsas.

Ao longo de sua trajetória, o programa foi pioneiro em iniciativas de impacto. Foi o único da televisão brasileira a realizar sabatinas com todos os presidenciáveis nas últimas eleições. Também organizou debates com candidatos ao Governo do DF em três pleitos consecutivos e entrevistas com postulantes à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e à reitoria da Universidade de Brasília (UnB).

O sucesso do formato abriu caminho para novos projetos. Do CB.Poder, nasceram o CB.Saúde e o CB.Agro, ampliando o alcance da cobertura jornalística e aprofundando discussões em áreas estratégicas para a sociedade. Ambos reforçam o compromisso do grupo em oferecer conteúdo de qualidade, confiável e alinhado aos desafios contemporâneos.







