DF registra dia mais seco do ano com umidade de apenas 8%

O Distrito Federal marcou nesta terça-feira (30/9) o dia mais seco do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou apenas 8% de umidade do ar. A temperatura apresentou mínima de 20°C e máxima de 32°C. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, isso se deve à massa de ar quente e seca que permanece sobre a cidade.

Diante das condições, o Inmet emitiu alerta vermelho para baixa umidade, o que indica risco potencial de incêndios florestais e problemas à saúde da população. “Ainda teremos dias quentes e secos nos primeiros dias de outubro”, prevê Olívio.

Quanto às esperadas chuvas, o meteorologista explica que climatologicamente outubro marca o início do período chuvoso. “Às vezes, as chuvas atrasam um pouco e começam de fato apenas na segunda ou terceira semana do mês. Caso isso aconteça, devemos enfrentar temperaturas ainda mais elevadas nos primeiros dias de outubro”, alerta o especialista.

Próximos dias

Para esta quarta-feira (1/10), o dia deve seguir quente e seco, com temperatura máxima em torno de 30°C e mínima de 19°C. A umidade do ar deve permanecer baixa, em torno de 19%.

Cuidados com a saúde:

- Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

- Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

- Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

- Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

- Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

- Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;

- Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?