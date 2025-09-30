InícioCidades DF
DF registra dia mais seco do ano com umidade de apenas 8%

O alerta vermelho é emitido; primeiros dias de outubro devem ser quentes e secos, com risco à saúde e de incêndios

DF registra dia mais seco do ano com umidade de apenas 8% - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O Distrito Federal marcou nesta terça-feira (30/9) o dia mais seco do ano. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital registrou apenas 8% de umidade do ar. A temperatura apresentou mínima de 20°C e máxima de 32°C. Segundo o meteorologista Olívio Bahia, isso se deve à massa de ar quente e seca que permanece sobre a cidade.

Diante das condições, o Inmet emitiu alerta vermelho para baixa umidade, o que indica risco potencial de incêndios florestais e problemas à saúde da população. “Ainda teremos dias quentes e secos nos primeiros dias de outubro”, prevê Olívio.

Quanto às esperadas chuvas, o meteorologista explica que climatologicamente outubro marca o início do período chuvoso. “Às vezes, as chuvas atrasam um pouco e começam de fato apenas na segunda ou terceira semana do mês. Caso isso aconteça, devemos enfrentar temperaturas ainda mais elevadas nos primeiros dias de outubro”, alerta o especialista.

Próximos dias

Para esta quarta-feira (1/10), o dia deve seguir quente e seco, com temperatura máxima em torno de 30°C e mínima de 19°C. A umidade do ar deve permanecer baixa, em torno de 19%.

Cuidados com a saúde:

- Capriche na hidratação e não dispense o protetor solar;

- Vista roupas leves e considere sair de casa com um guarda-chuva, para evitar a exposição direta ao sol;

- Evite atividades físicas ao ar livre nas horas mais quentes do dia (entre às 10h e às 16h), pois a respiração intensa aumenta a inalação de partículas poluentes;

- Use máscaras de proteção, como as do tipo N95, que ajudam a filtrar partículas finas e irritantes presentes no ar;

- Evite a utilização de produtos de limpeza com odores fortes, velas e incensos, que podem piorar a qualidade do ar e aumentar a irritação nas vias aéreas;

- Use colírios lubrificantes nos olhos, que ajudam a proteger contra o ressecamento. Óculos de sol também são recomendados;

- Tenha atenção ao manuseio de fogo. Afinal, ninguém aguenta mais incêndios e queimadas, não é?

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 30/09/2025 18:50 / atualizado em 30/09/2025 19:00
