DF tem 828 vagas abertas nas agências do trabalhador

O destaque é para duas vagas de assistente administrativo, na Asa Norte, com salário de R$ 7.989,44 - (crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

As agências do trabalhador do Distrito Federal estão com 828 vagas de emprego disponíveis nesta terça-feira (30/9). As oportunidades abrangem diferentes níveis de escolaridade, com e sem exigência de experiência prévia, além de opções de estágio.

O destaque do dia é para duas vagas de assistente administrativo, na Asa Norte, com salário de R$ 7.989,44. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em administração e experiência comprovada na função.

Entre as vagas mais numerosas estão as 20 oportunidades para pintor de obras, com remuneração de R$ 2.424,40, e duas para churrasqueiro, que oferecem R$ 2.500. Ambas estão localizadas na Zona Industrial, no Guará.

Todas as oportunidades contam com benefícios. Para participar do processo seletivo, os candidatos podem cadastrar o currículo no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital (CTPS) ou comparecer pessoalmente a uma das 16 agências do trabalhador, que funcionam das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira.

Leia também: Petrobras abre mais de 700 vagas para jovem aprendiz

Mesmo que o candidato não encontre uma vaga de interesse imediato, o cadastro permanece ativo no sistema, que cruza os perfis dos trabalhadores com as demandas das empresas parceiras.

Além dos trabalhadores, os empregadores também podem procurar as unidades para ofertar vagas ou utilizar o espaço para entrevistas. O cadastro pode ser feito presencialmente, pelo e-mail gcv@sedet.df.gov.br* ou no Canal do Empregador, disponível no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Exposição "Prefácio" transforma retratos em manifesto pela vida

Exposição "Prefácio" transforma retratos em manifesto pela vida Cidades DF Grileiros usavam arma para ameaçar moradores e cobravam "pedágio" mensal

Grileiros usavam arma para ameaçar moradores e cobravam "pedágio" mensal Cidades DF Ciclo de palestras contra violência doméstica ocorrerá no Gama; veja data

Ciclo de palestras contra violência doméstica ocorrerá no Gama; veja data Cidades DF Menina de 6 anos passou a madrugada ao lado do pai morto em emboscada da ex

Menina de 6 anos passou a madrugada ao lado do pai morto em emboscada da ex Cidades DF Mulher é presa após urinar em via pública e xingar delegado no DF

Mulher é presa após urinar em via pública e xingar delegado no DF Cidades DF Obituário: 52 funerais no DF e Entorno nesta segunda-feira; veja lista