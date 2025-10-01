CLDF aprova pagamento de R$ 5,2 milhões para eventos que já aconteceram

A aprovação do Projeto de Lei nº 1921/2025, que abre crédito adicional de R$ 80,6 milhões ao orçamento do DF foi marcada por críticas. O deputado Chico Vigilante (PT) apontou uma possível ilegalidade na destinação de R$ 5,2 milhões para o pagamento de dois eventos esportivos já realizados: o BOP Games 2025, em 9 e 10 de agosto, e o Mundial de Wushu, de 2 a 7 de setembro.

“Não se pode autorizar despesa depois de o evento ter sido realizado. Estão querendo legalizar o pagamento de eventos que já aconteceram. Esse projeto foi retirado da pauta na semana passada e o chefe da Casa Civil me assegurou que o governo enviaria um novo projeto. Ora, o projeto não chegou. Não corrigiram nada, o projeto é o mesmo. O que está na justificativa é o pagamento de eventos que já foram realizados. É uma temeridade que esta Casa esteja votando o projeto do jeito que ele está. Já adianto que irei à Justiça para barrar esse projeto”, declarou o parlamentar.

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) aprovou o projeto em primeiro e segundo turnos. A proposta segue agora para sanção ou veto do governador. Para além da polêmica, o crédito prevê R$ 42,3 milhões para o Detran-DF, destinados a sistemas de informação e manutenção; R$ 11 milhões para a Secretaria da Mulher, voltados a ações de enfrentamento da violência e promoção de políticas públicas; R$ 8,2 milhões para obras estruturais na Granja do Torto, pela Novacap; R$ 10 milhões para a vice-governadoria, com foco em qualificação em inteligência artificial; e R$ 3,2 milhões para manutenção de veículos do DER-DF.