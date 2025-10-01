Aumenta a incidência de câncer de mama em mulheres mais jovens no DF

A oncologista clínica da Rede D’Or Ana Carolina Salles chamou atenção para o crescimento de diagnósticos de câncer de mama em mulheres mais jovens no DF e no país. Segundo ela, apesar dos avanços no tratamento, há uma tendência preocupante: casos cada vez mais frequentes em pacientes com menos de 50 anos. As declarações foram feitas pouco antes do começo do CB.Debate desta quarta-feira (1º/10), que discute o tema Câncer de Mama — uma rede de cuidados.

“Infelizmente, nós continuamos com um número crescente de diagnósticos de câncer de mama. Embora tenhamos evoluído muito na questão de tratamento, algo que tem chamado bastante atenção, principalmente no consultório, é um aumento dos casos de câncer de mama em pacientes mais jovens”, afirmou.

A especialista explicou que a media de idade para o diagnóstico é de 50 anos, ou mais, mas os consultórios têm recebido pacientes entre 35 e 40 anos. “Isso tem levantado um alerta para nós. Está relacionado a vários fatores, como problemas ambientais, sedentarismo, sobrepeso e obesidade. Algo que tem preocupado a comunidade médica são os implantes hormonais”, destacou.

De acordo com a médica, cerca de 75% das pacientes são diagnosticadas com mais de 50 anos, mas aproximadamente 25% enfrentam o diagnóstico antes dessa idade. Nesse cenário, ela ressaltou a importância da ampliação do acesso à mamografia. “Uma grande vitória para o Brasil, para as nossas mulheres, foi a aprovação da mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) a partir de 40 anos anualmente, assim como acontece no setor privado. Antes, a mamografia pelo SUS era só a partir dos 50 anos e bianual”, avaliou.

O Outubro Rosa é mais do que um símbolo: é um chamado à ação. O movimento promove a conscientização sobre o câncer de mama, com foco na prevenção, no diagnóstico precoce e no cuidado integral com a saúde da mulher.

No Brasil, o caminho entre diagnóstico e tratamento ainda apresenta desafios, como a demora na detecção da doença, o difícil acesso a serviços de saúde e a falta de apoio emocional às pacientes — especialmente em regiões mais vulneráveis.

Para ampliar essa discussão essencial, o Correio Braziliense realiza a 3ª edição do evento “Câncer de mama: uma rede de cuidados”, um encontro que busca reflexões e soluções para fortalecer um sistema de saúde mais articulado, inclusivo e humanizado.

