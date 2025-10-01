"Nosso dever é conscientizar", diz presidente do Correio Braziliense

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou o papel social do jornal na conscientização para a prevenção de doenças - (crédito: Ed Alves/CB/DA Press)

O presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, destacou o papel social do jornal na conscientização para a prevenção de doenças, como o câncer de mama.

Neste primeiro dia de outubro, mês de conscientização para a prevenção da doença, o Correio realiza a terceira edição do CB.Debate - Câncer de mama, uma rede de cuidados. Na ocasião, o presidente do jornal falou sobre a importância da discussão do tema.

“Essa doença destrói vida de mulheres e tem uma prevenção tão simples. Mais uma vez, o Correio Braziliense e os Diários Associados cumprem o seu papel de debate, de orientar e incentivar as mulheres a fazerem os exames preventivos do câncer de mama”, afirmou o presidente.