Exposição em Brasília retrata superação de pacientes com câncer de mama

A exposição fotográfica A jornada, que retrata a trajetória de pessoas que enfrentaram o câncer de mama, está em cartaz em Brasília. A mostra, uma iniciativa da ONG Recomeçar em parceria com a Secretaria de Saúde do Distrito Federal, integra as ações da campanha Outubro Rosa 2025 e tem como foco central reforçar a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura da doença.

Leia também: Apoio familiar é fundamental no enfrentamento ao câncer de mama

A exposição reúne histórias e imagens que celebram a superação, com depoimentos de pacientes. O objetivo é utilizar a arte para conscientizar a população sobre os impactos positivos da prevenção, da informação qualificada e do acesso aos exames de rotina na luta contra o câncer de mama.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O evento também busca alertar sobre o perigo do câncer de mama, tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, depois do câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), cerca de 74 mil novos casos da doença são diagnosticados por ano no Brasil até 2025. Quando descoberto em estágio inicial, o índice de cura pode chegar a 95%, tornando o diagnóstico precoce essencial para salvar vidas.

Carolina Magalhães, publicitária e escritora, é uma das participantes da exposição. Ela enfrentou recidiva e múltiplos procedimentos, incluindo mastectomia, retirada da tireoide, quimioterapia e radioterapia. Criadora da plataforma Se Cuida Preta, ela busca multiplicar informações sobre câncer de mama, ampliando o acesso ao tratamento e promovendo equidade racial na saúde. “É importante compartilhar minha experiência e servir de referência para outras mulheres que estão passando pelo tratamento, principalmente mulheres negras e aquelas que desejam engravidar após o câncer”, afirma Carolina.

O empresário Mário Fiorentino descobriu um câncer de mama raro em 2014. Apoiado pela esposa médica e pela família, ele foi diagnosticado e fez a cirurgia. ““Para mim, foi uma surpresa muito grande, porque em homem isso é bastante raro de acontecer”, relembra. Hoje, ele é fundador de um grupo de combate ao câncer e apoia outras pessoas diagnosticadas.

A presidente da ONG Recomeçar, Joana Jeker, ressalta que a exposição carrega uma mensagem de esperança. “Cada fotografia traz uma história de luta e de coragem. Queremos mostrar que o diagnóstico precoce salva vidas e que os exames de rotina são aliados fundamentais das mulheres. A informação é a nossa maior arma contra o câncer de mama.”

Entre os retratados estão:

Sabrina Parlatore, apresentadora, cantora, MC e ativista do combate ao câncer de mama

Fernanda Motta, apresentadora e empresária

Laura Wie, comunicadora cultural, MC e palestrante

Larissa Rodrigues, jornalista

Rosalba Nable, pedagoga, mãe da atriz Isis Valverde

Raquel Kochhann, atleta de Rugby e porta-bandeira do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024

Clélia Bessa, produtora e autora do livro que deu origem ao filme Virgem com ascendente em Câncer

Mário Fiorentino, empresário, pai da modelo Isabella Fiorentino

Programação

Senado Federal – Espaço Cultural Ivandro Cunha Lima Exibição: 29/09 a 17/10 | Abertura: 01/10 às 16h

Câmara Legislativa do Distrito Federal – Foyer do Plenário Exibição: 02 a 31/10 | Abertura: 02/10 às 16h

Rodoviária de Brasília – Estande de Conscientização 06 a 17/10 | 7h às 12h

Câmara dos Deputados – Salão Nobre + Projeção Mapeada nas torres do Congresso Nacional Ato solene da campanha Outubro Rosa | 15/10 | 18h às 23h

Senado Federal – Estande de Conscientização 28 a 30/10 | 13h às 18h

Rampa do Congresso Nacional 29/10 | 17h – Soltura simbólica de balões

