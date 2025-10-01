Lago Paranoá recebe a Travessia das Pontes 2025; veja programação

Segundo a própria assessoria, a prova terá percuros desafiadores e acessíveis para perfis distintos de nadadores. A disputa principal terá 5km de extensão. A largada acontece no Pontão do Lago Sul, e a chegada, na Ponte JK - (crédito: grmrkting / divulgação )

O Lago Paranoá recebe, entre esta quarta (1º/10) e o próximo domingo (5/10), o Travessia das Pontes 2025. Durante cinco dias, de 9h às 17h, o torneio de natação disputado em águas abertas contará com a presença de diversos atletas de peso. Os destaques ficam com o atleta olímpico Allan do Carmo e a tetracampeã brasileira Betina Lorscheitter.

Segundo a organização, a prova terá percursos desafiadores e acessíveis para perfis distintos de nadadores. A disputa principal terá 5km de extensão. A largada ocorre no Pontão do Lago Sul, e a chegada, na Ponte JK.

Além da grande atração, outros quatro certames acontecerão. Serão percursos de 2km, 1,5km, 1km e 300 metros. Todos ocorrerão no entorno da Ponte JK, um dos principais cartões postais da cidade. "Essas provas foram planejadas para garantir a participação de diferentes níveis de competidores, desde atletas de alto rendimento até iniciantes e jovens talentos que estão descobrindo a modalidade", destaca a organização, por meio de comunicado.

Com presença esperada de cerca de 450 competidores, diversos atletas de renome estarão nas águas do Lago Paranoá para participar do torneio. Representante do Brasil na prova de Maratona Aquática nos Jogos de Pequim-2008 e Rio-2016, Allan do Carmo é um dos destaques. Apesar de já aposentado, o campeão da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas e medalhista de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Rio disputará a principal prova.

Também em processo de aposentadoria, Betina Lorscheitter, tetracampeã brasileira de maratonas aquáticas e recordista da travessia do Leme ao Pontal (36 km) segundo o Guinness Book, será outra presença notável. Atleta militar do Exército Brasileiro, ela relata que continuar a disputar algumas competições em que é convidada.

"Eu sempre amei nadar e competir, então diminuir o ritmo e competir menos é importante para o corpo e para a mente. Ainda que chegue uma fase da vida em que você não quer e nem aguenta mais treinar, também sente falta dos bons momentos", diz a atleta.

Campeão Sul-Americano Juvenil, 10º lugar no Mundial Júnior e multicampeão brasileiro, Lucas Davesac é outro cotado ao título. Contente por ter recebido o convite para a prova, Lucas relata que já nadou no Lago Paranoá e está confiante para registrar uma preparação competitiva.

"Estou muito empolgado para participar da maior travessia de Brasília. Minha preparação para prova está sendo reconhecer o ambiente. Já nadei no lago e estou me sentindo bem. O trajeto da prova me parece muito bom", contou, também através da assessoria do campeonato. O nadador ainda aproveitou para deixar uma dica para os iniciantes. De acordo com ele, um dos segredos será manter a tranquilidade.

"A direção é o mais importante. Se for preciso perder 10/15 segundos para olhar o caminho, vai ser melhor que se perder e nadar um pouco mais. O melhor a se fazer é ir com calma", orientou.

Com inscrições já encerradas desde o último domingo (28/9), a organização relata que qualquer pessoa pode participar as provas, desde que apresentem certificado junto à Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), e um atestado médico. Maiores de 13 anos precisam apenas do certificado, enquanto menores precisam ter ambos. Cerca de 8,5 mil pessoas devem passar pelo local, que ainda contará com uma praça de alimentação, com diferentes opções de food trucks.



