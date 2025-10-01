InícioCidades DF
Motociclista ferido após acidente com cavalo na DF-290, no Gama

O homem foi transportado para uma unidade de saúde. O cavalo, no entanto, não foi localizado

As equipes de socorro encontraram apenas a motocicleta, uma Yamaha Factor 125 de cor preta, e o condutor caído na pista - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Um motociclista sofreu ferimentos graves ao se envolver em um acidente com um cavalo na DF-290, na região de Ponte Alta, no Gama. O acidente ocorreu na noite desta quarta-feira (1º/10). 

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMDF), as equipes de socorro encontraram apenas a motocicleta, uma Yamaha Factor 125 de cor preta, e o condutor caído na pista. O homem, cuja identidade não foi divulgada, recebeu os primeiros socorros no local e foi transportado para uma unidade de saúde.

O cavalo, no entanto, não foi localizado pelas equipes no local ou nos arredores. A dinâmica exata do acidente será investigada. A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local do acidente.

 

