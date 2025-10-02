Carro capota na BR-020, em Planaltina e deixa três vítimas

Um grave acidente registrado na BR-020, na altura do DVO, em Planaltina, deixou três pessoas feridas após um capotamento nas primeiras horas desta quinta-feira (2/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e mobilizou três viaturas de socorro.

No local, os militares encontraram um Citroën Furio vermelho capotado e apoiado sobre o teto, com as pessoas presas dentro do veículo. Os socorristas iniciaram protocolo de resgate para vítimas encarceradas foi iniciado imediatamente, utilizando técnicas e ferramentas específicas.

Dois homens estavam em estado grave. Um deles foi transportado por equipe do próprio CBMDF e o outro pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para hospitais da região. A terceira vítima, uma mulher, apresentava quadro moderado e também foi encaminhada para atendimento médico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu o controle do tráfego no local, que segue com paralisações. O trânsito na região ficou intenso por conta do acidente. As circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.