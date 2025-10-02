Policiais penais do DF são alvo de operação que apura fraude em concurso

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2/10), a terceira fase da operação Reação em Cadeia, que investiga fraudes no concurso da Polícia Penal do DF. A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) e contou com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, do Ministério Público do DF e da Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP/Seape-DF).
No total, cinco pessoas foram presas, sendo um policial penal do DF; além disso a Justiça autorizou sete de busca e apreensão. No DF, uma prisão e duas buscas atingiram investigados que haviam tomado posse em cargos estratégicos. Em Recife e região metropolitana, equipes da Draco atuaram em conjunto com a polícia pernambucana.
As apurações começaram ainda durante o andamento do concurso, após informações repassadas pela Seape/DF apontarem candidatos que teriam burlado as regras para garantir aprovação irregular. A etapa atual é desdobramento da análise de provas apreendidas na segunda fase da operação, deflagrada em dezembro de 2023.
Segundo a PCDF, a fraude segue o mesmo modelo de outros esquemas já revelados em operações como Panoptes e Magister, que desbarataram quadrilhas em concursos do STJ, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Educação e Saúde do DF, Antaq e MPU.
Somente na Operação Reação em Cadeia, 37 pessoas foram indiciadas. Os investigados poderão responder por fraude a certame de interesse público, falsificação de documento e organização criminosa.
