REAÇÃO EM CADEIA

Policiais penais do DF são alvo de operação que apura fraude em concurso

Cinco pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira (2/10) em operação da Polícia Civil do DF

A operação Reação em Cadeia cumpriu seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (2/10) - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB Press)
A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2/10), a terceira fase da operação Reação em Cadeia, que investiga fraudes no concurso da Polícia Penal do DF. A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) e contou com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, do Ministério Público do DF e da Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP/Seape-DF).

No total, cinco pessoas foram presas, sendo um policial penal do DF; além disso a Justiça autorizou sete de busca e apreensão. No DF, uma prisão e duas buscas atingiram investigados que haviam tomado posse em cargos estratégicos. Em Recife e região metropolitana, equipes da Draco atuaram em conjunto com a polícia pernambucana.


As apurações começaram ainda durante o andamento do concurso, após informações repassadas pela Seape/DF apontarem candidatos que teriam burlado as regras para garantir aprovação irregular. A etapa atual é desdobramento da análise de provas apreendidas na segunda fase da operação, deflagrada em dezembro de 2023.

Segundo a PCDF, a fraude segue o mesmo modelo de outros esquemas já revelados em operações como Panoptes e Magister, que desbarataram quadrilhas em concursos do STJ, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Educação e Saúde do DF, Antaq e MPU.

Somente na Operação Reação em Cadeia, 37 pessoas foram indiciadas. Os investigados poderão responder por fraude a certame de interesse público, falsificação de documento e organização criminosa.

Darcianne Diogo

Repórter

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário Iesb, é especializada na cobertura da área de segurança pública e pós-graduada em jornalismo investigativo. Integra a equipe do Correio desde 2018

Por Darcianne Diogo
postado em 02/10/2025 07:12 / atualizado em 02/10/2025 07:15
