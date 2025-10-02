Policiais penais do DF são alvo de operação que apura fraude em concurso

A operação Reação em Cadeia cumpriu seis mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (2/10) - (crédito: Marcelo Ferreira/ CB Press)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2/10), a terceira fase da operação Reação em Cadeia, que investiga fraudes no concurso da Polícia Penal do DF. A ofensiva foi conduzida pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco/Decor) e contou com apoio da Polícia Civil de Pernambuco, do Ministério Público do DF e da Diretoria de Inteligência Penitenciária (DIP/Seape-DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular



No total, cinco pessoas foram presas, sendo um policial penal do DF; além disso a Justiça autorizou sete de busca e apreensão. No DF, uma prisão e duas buscas atingiram investigados que haviam tomado posse em cargos estratégicos. Em Recife e região metropolitana, equipes da Draco atuaram em conjunto com a polícia pernambucana.



As apurações começaram ainda durante o andamento do concurso, após informações repassadas pela Seape/DF apontarem candidatos que teriam burlado as regras para garantir aprovação irregular. A etapa atual é desdobramento da análise de provas apreendidas na segunda fase da operação, deflagrada em dezembro de 2023.



Segundo a PCDF, a fraude segue o mesmo modelo de outros esquemas já revelados em operações como Panoptes e Magister, que desbarataram quadrilhas em concursos do STJ, Corpo de Bombeiros, Secretarias de Educação e Saúde do DF, Antaq e MPU.



Somente na Operação Reação em Cadeia, 37 pessoas foram indiciadas. Os investigados poderão responder por fraude a certame de interesse público, falsificação de documento e organização criminosa.

Saiba Mais Cidades DF Motociclista ferido após acidente com cavalo na DF-290, no Gama

Motociclista ferido após acidente com cavalo na DF-290, no Gama Cidades DF Exposição em Brasília retrata superação de pacientes com câncer de mama

Exposição em Brasília retrata superação de pacientes com câncer de mama Cidades DF Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga

Polícia prende líder de jovens de igreja por estupro de vulnerável em Taguatinga Cidades DF Jogos de basquete do Flamengo são fiscalizados para impedir torcida organizada

Jogos de basquete do Flamengo são fiscalizados para impedir torcida organizada Cidades DF Segurança que matou cliente em boate de Maceió é preso no DF

Segurança que matou cliente em boate de Maceió é preso no DF Cidades DF Membro do CV que torturou e matou menina de 16 anos é preso no Paranoá

Membro do CV que torturou e matou menina de 16 anos é preso no Paranoá Cidades DF Casa Civil detalha os investimentos do Novo PAC no DF