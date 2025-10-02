Traficantes são presos com R$ 200 mil em drogas em Ceilândia

PMDF e PCDF desarticulam grupo criminoso e apreendem drogas, arma e dinheiro em Ceilândia - (crédito: PMDF/Divulgação)

Sete pessoas foram detidas durante uma operação conjunta da Polícia Civil (PCDF) e da Polícia Militar (PMDF) contra o tráfico de drogas realizada na QNN 3, em Ceilândia. O material apreendido representa um prejuízo estimado de R$ 200 mil ao crime organizado, segundo as forças de segurança.

No local, os agentes apreenderam uma pistola Taurus G2c calibre 9 mm e 11 munições do mesmo calibre, cerca de 3 kg de crack, 10 placas de haxixe, cinco porções de cocaína, uma balança de precisão e R$ 8.518 em espécie.

A ação foi realizada Seção de Repressão às Drogas da 15ª Delegacia de Polícia, com apoio do Grupo Tático Operacional 28 (GTOP 28) da Polícia Militar nesta quarta-feira (1º/10). Entre os presos estão cinco adultos, quatro homens e uma mulher, além de dois adolescentes.

Todos os envolvidos foram conduzidos à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), onde permanecem à disposição da Justiça.