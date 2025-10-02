Três suspeitos de integrar organização criminosa que lavou R$ 14 milhões são presos

Mais de 90 policiais participaram da ação, envolvendo todas as forças de segurança pública que integram a FICCO/DF - (crédito: PF/Divulgação)

Uma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Distrito Federal (Ficco/DF) da Polícia Federal teve como alvo uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro por tráfico de drogas, que movimentou ilegalmente aproximadamente R$ 14 milhões.

Durante a ação, a polícia apreendeu uma arma de fogo e efetuou três prisões. Entre os detidos, um foi autuado por dinheiro falso, outro por posse ilegal de arma e porte de cocaína, além de um terceiro que tinha um mandado de prisão em aberto. Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Santa Maria, Gama e Recanto das Emas, Águas Lindas de Goiás (GO) e Caldas Novas (GO).

Mais de 90 policiais participaram da ação, envolvendo todas as forças de segurança pública que integram a FICCO/DF: Polícia Penal Federal (SENAPPEN), Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).







