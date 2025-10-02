Vídeo: Hungria aparece cantando ao lado de amigos horas antes de internação

Hungria passou a madrugada desta quinta-feira bebendo e cantando em casa de amigos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O cantor e compositor Dalmi Júnior publicou em seu perfil do Instagram, às 3h19 da madrugada desta quinta-feira (2/10), um vídeo em que aparece ao lado do rapper Hungria e de amigos cantando uma música da Tribo da Periferia, dupla de rap da capital. Poucas horas depois, o cantor precisou ser internado no Hospital DF Star, em Brasília, com suspeita de intoxicação causada por bebida adulterada.

Segundo boletim médico enviado pela unidade, o artista chegou ao hospital apresentando cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. Ele está recebendo tratamento especializado e segue em investigação clínica para confirmar a origem do quadro.

A suspeita é de que Hungria tenha ingerido vodca adulterada comprada em uma distribuidora de Vicente Pires. A informação foi confirmada pelo irmão dele, Leandro Hungria, e pelo advogado, José Souza de Lima, que pretende registrar boletim de ocorrência ainda nesta quinta-feira para investigar as circunstâncias.

O amigo Dalmi Júnior contou ao Correio que acompanhou o cantor em uma reunião entre amigos na noite anterior. “Estávamos na casa de amigos. Cheguei lá por volta de meia-noite. Ficamos até cerca de 6h, e ele estava bem. Eu o deixei em casa no Park Way sem nenhum problema aparente”, relatou.

De acordo com o irmão, o rapper está internado em um quarto com aparato de UTI, mas fora de risco. “Ele está em observação, aguardando o resultado dos exames. Estamos confiantes de que vai dar tudo certo”, afirmou Leandro.