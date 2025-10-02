Hungria inicia hemodiálise após suspeita de intoxicação por metanol

Rapper Hungria segue internado com suspeita de intoxicação por metanol em bebida adulterada - (crédito: Material cedido do Correio)

De acordo com o último boletim médico, o artista Gustavo da Hungria Neves, conhecido como Hungria, iniciou tratamento específico, incluindo hemodiálise, como medida preventiva para eliminar substâncias tóxicas do organismo. Até o momento, não há previsão de alta hospitalar.

O cantor foi internado nesta quinta-feira (2/10) após suspeita de intoxicação por bebida adulterada. No momento, encontra-se consciente, orientado, estável, com respiração espontânea e sem alterações visuais.

Segundo a equipe médica, Hungria deu entrada no hospital apresentando cefaleia, náuseas, vômitos, turvação visual e acidose metabólica. O caso chama atenção após a morte de pelo menos seis pessoas em São Paulo e três em Pernambuco em decorrência do consumo de bebida contaminada com metanol.

Gustavo da Hungria Neves, de 34 anos, é cantor e compositor natural de Ceilândia, com projeção nacional. Ao longo da carreira, já lançou três álbuns de estúdio.