Com alerta vermelho, DF enfrenta calor e seca com umidade abaixo de 10%

O Distrito Federal segue enfrentando baixa umidade nesta quinta-feira (2/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas estações de medição, os índices registrados foram: Plano Piloto (10%), Brazlândia (14%), Águas Emendadas (9%), Gama (9%) e Paranoá (10%).

Em relação à previsão do tempo, após um dia de calor, com temperatura máxima de 31 °C e mínima de 18 °C, para esta sexta-feira (3/10), a expectativa é de que o tempo seco continue, com máxima de 30 °C e mínima de 17 °C.

O DF permanece em alerta vermelho, condição que indica umidade relativa do ar entre 20% e 12%. O cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar problemas de saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto na boca e no nariz.