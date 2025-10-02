InícioCidades DF
Com alerta vermelho, DF enfrenta calor e seca com umidade abaixo de 10%

Alerta vermelho segue em vigor; tempo quente e seco aumenta risco de incêndios e causa desconforto à saúde

24/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Lago Paranoá, Calor em Brasília. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
24/08/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Lago Paranoá, Calor em Brasília. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Distrito Federal segue enfrentando baixa umidade nesta quinta-feira (2/10), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Nas estações de medição, os índices registrados foram: Plano Piloto (10%), Brazlândia (14%), Águas Emendadas (9%), Gama (9%) e Paranoá (10%).

Em relação à previsão do tempo, após um dia de calor, com temperatura máxima de 31 °C e mínima de 18 °C, para esta sexta-feira (3/10), a expectativa é de que o tempo seco continue, com máxima de 30 °C e mínima de 17 °C.

O DF permanece em alerta vermelho, condição que indica umidade relativa do ar entre 20% e 12%. O cenário aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar problemas de saúde, como ressecamento da pele, irritação nos olhos e desconforto na boca e no nariz.

 

 

Mariana Saraiva

Repórter

Jornalista formada no IESB e pós graduanda em Jornalismo Digital. Estagiando desde 4º semestre da graduação. Passando pela Rádio Alpha Fm, Marketing do Hospital Santa Marta, Assessoria de impressa da Valec (Atual Infra S.A), editoria de cultura

Por Mariana Saraiva
postado em 02/10/2025 19:05 / atualizado em 02/10/2025 19:05
