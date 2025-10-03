Homem é morto a facadas no Recanto das Emas durante a madrugada - (crédito: Cedido ao Correio)

Um homem de 38 anos foi encontrado morto após ser atingido por diversos golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira (3/10), no Recanto das Emas. A vítima foi localizada por volta das 3h, na Quadra 406 da região administrativa.

De acordo com informações iniciais, mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar por alguns metros antes de cair. Os golpes atingiram principalmente o tórax. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas para a ocorrência.

A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso. Segundo o delegado Alexandre Godinho da 27ª DP (Recanto das Emas), nenhuma prisão foi realizada até o momento. A corporação pede que informações que possam contribuir com a apuração do crime sejam repassadas de forma anônima pelo telefone 197.