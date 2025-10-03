InícioCidades DF
HOMICÍDIO

Homem é morto a facadas no Recanto das Emas

Vítima de 38 anos foi morta com facadas no no tórax, tentou caminhar após os golpes, mas morreu na Quadra 406 do Recanto das Emas

Homem é morto a facadas no Recanto das Emas durante a madrugada
Um homem de 38 anos foi encontrado morto após ser atingido por diversos golpes de faca, na madrugada desta sexta-feira (3/10), no Recanto das Emas. A vítima foi localizada por volta das 3h, na Quadra 406 da região administrativa.

De acordo com informações iniciais, mesmo ferido, o homem ainda conseguiu caminhar por alguns metros antes de cair. Os golpes atingiram principalmente o tórax. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e da Polícia Militar (PMDF) foram acionadas para a ocorrência.

A Polícia Civil (PCDF) investiga o caso. Segundo o delegado Alexandre Godinho da 27ª DP (Recanto das Emas), nenhuma prisão foi realizada até o momento. A corporação pede que informações que possam contribuir com a apuração do crime sejam repassadas de forma anônima pelo telefone 197.

postado em 03/10/2025 12:14
