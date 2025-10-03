Aluno é esfaqueado dentro de escola no Riacho Fundo

O aluno de uma escola do Riacho Fundo II foi esfaqueado na manhã desta sexta-feira (3/10). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o jovem de 15 anos foi atendido e, apesar de ter sido atingido nas costas e no peito, não houve necessidade de encaminhamento ao hospital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar (PMDF), além da vítima, estavam envolvidos um adolescente de 15 anos, apontado como autor, e outro de 14 anos, que também participou da ocorrência. O suposto autor relatou que teria reagido após uma agressão inicial.

Os bombeiros foram acionados por volta de 10h35. "Durante o atendimento foram constatadas lesões nas costas e peito, foi realizado o contato com a equipe da regulação médica e o atendimento foi definido como sendo sem indicação de transporte", informou o CBMDF.

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) informou que adotou providências imediatas diante do ocorrido. As equipes da Cultura de Paz nas Escolas, da Coordenação Regional de Ensino do Núcleo Bandeirante e da Diretoria de Atendimento e Apoio à Saúde do Estudante (Diase) estão acompanhando o caso para oferecer suporte integral aos alunos e suas famílias.

As famílias foram comunicadas e participarão de reuniões na escola, que adotará medidas educativas de acordo com a situação. "A Secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirma o compromisso de manter o diálogo com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz", acrescentou a pasta.

Saiba Mais Cidades DF Homem é morto a facadas no Recanto das Emas

Homem é morto a facadas no Recanto das Emas Cidades DF Vigilância interdita três bares e apreende bebidas em Vicente Pires e Ceilândia

Vigilância interdita três bares e apreende bebidas em Vicente Pires e Ceilândia Cidades DF Hungria faz fisioterapia e segue na UTI para hemodiálise, diz irmão