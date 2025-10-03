Primeira regional de manutenção da Novacap é inaugurada em Ceilândia

A primeira Regional de Manutenção da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) voltada exclusivamente para atender Ceilândia, Sol Nascente e Pôr do Sol foi inaugurada nesta sexta-feira (3/10). A unidade foi criada para agilizar serviços de zeladoria e infraestrutura nas três regiões administrativas do DF. Construída em pré-moldado, entre abril e setembro deste ano, a obra recebeu investimento de aproximadamente R$ 850 mil.

A nova sede integra o plano de descentralização iniciado pela Novacap em setembro do ano passado, quando foi criada a Diretoria das Cidades. A equipe vai implantar seis regionais (Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Ceilândia/Sol Nascente/Pôr do Sol), com o objetivo de descentralizar a atuação da pasta.

A vice-governadora Celina Leão participou da inauguração nesta sexta-feira e afirmou que a unidade representa uma mudança no tempo de resposta às demandas da população. “Quando você descentraliza o serviço, tem um atendimento a pronta resposta. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho certeza de que o cidadão vai perceber a rapidez e a agilidade no atendimento dos serviços”, disse.

O presidente da Novacap, Fernando Leite, destacou que a descentralização era uma prioridade. “A Novacap é uma empresa histórica, mas precisava de modernização. E um dos pilares dessa modernização foi descentralizar. Levar a Novacap para todas as regiões do Distrito Federal. Trazer o governo para a porta dos cidadãos”, declarou.

O administrador do Sol Nascente/Pôr do Sol, Cláudio Ferreira, ressaltou que a unidade chega em um momento crucial, com a aproximação do período chuvoso. “Quando chove, somos os primeiros a sofrer. Agora, teremos uma resposta muito mais rápida”, declarou. O administrador de Ceilândia, Dilson Rezende, também lembrou que a unidade era um pedido antigo. “Ter uma estrutura dessa, próximo à cidade, é uma bênção. Antes, tudo era longe. Agora, essa estrutura vai nos permitir agir com muito mais agilidade", enfatizou.