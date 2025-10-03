Preso é alvo de ataque a tiros em frente ao CPP; veja vídeo

O detento chega a observar o veículo e aparenta estar desconfiado, momento em que o motorista saca uma arma para fora do vidro e abre fogo - (crédito: Material cedido ao Correio)

Um preso do Centro de Progressão Penitenciária (CPP) foi alvo de um ataque a tiros na manhã desta sexta-feira (3/10). O detento saiu da unidade prisional para o trabalho externo quando foi surpreendido por um homem que estava dentro de um carro.

O autor conduzia um veículo prata e as imagens da ação foram obtidas pelo Correio. No vídeo, o preso, que está na companhia de outra pessoa, desce de dentro de um carro em frente a uma lanchonete chamada Chiquinho, no SIA. Logo atrás está o suspeito em outro veículo prata. O detento chega a observar o veículo e aparenta estar desconfiado, momento em que o motorista saca uma arma para fora do vidro e abre fogo contra a vítima.

Após os disparos, o suspeito deixou o local rapidamente em direção desconhecida. A 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) investiga o caso como um possível acerto de contas. O estado de saúde do custodiado não foi informado.