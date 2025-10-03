InícioCidades DF
Cidadania

DF promove ação contra a violência com serviços gratuitos, neste sábado

A iniciativa tem como objetivo fortalecer o combate à violência de gênero e à discriminação contra a comunidade LGBTQIAPN+

Entre as atividades disponíveis estão aulas de defesa pessoal, atendimento jurídico e psicológico, e um espaço de inclusão profissional - (crédito: Divulgação)
A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promove, neste sábado (4/10), a ação “Vozes Contra a Violência”. A iniciativa, realizada em parceria com a Academia New Hit e outros apoiadores, tem como objetivo fortalecer o combate à violência de gênero e à discriminação contra a comunidade LGBTQIAPN+.

O evento oferecerá à população uma série de serviços gratuitos, focados em proteção, acolhimento e promoção da cidadania. Entre as atividades disponíveis estão aulas de defesa pessoal, atendimento jurídico e psicológico, e um espaço de inclusão profissional para auxílio na elaboração de currículos.

A programação também inclui práticas de cuidado, como massagem e auriculoterapia, integrando o suporte físico e emocional como parte essencial do enfrentamento à violência.

Serviço

  • Data: 04/10/2025 (sábado)
  • Horário: 9h às 13h
  • Local: Academia New Hit
  • Endereço: Guará II QE 21 conjunto F casa 01 - Guará, Brasília - DF, 71050-064

Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 03/10/2025 18:50
