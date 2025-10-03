DF promove ação contra a violência com serviços gratuitos, neste sábado

Entre as atividades disponíveis estão aulas de defesa pessoal, atendimento jurídico e psicológico, e um espaço de inclusão profissional - (crédito: Divulgação)

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promove, neste sábado (4/10), a ação “Vozes Contra a Violência”. A iniciativa, realizada em parceria com a Academia New Hit e outros apoiadores, tem como objetivo fortalecer o combate à violência de gênero e à discriminação contra a comunidade LGBTQIAPN+.

Leia também: DF cria comitê para fortalecer prevenção à violência contra a mulher

O evento oferecerá à população uma série de serviços gratuitos, focados em proteção, acolhimento e promoção da cidadania. Entre as atividades disponíveis estão aulas de defesa pessoal, atendimento jurídico e psicológico, e um espaço de inclusão profissional para auxílio na elaboração de currículos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A programação também inclui práticas de cuidado, como massagem e auriculoterapia, integrando o suporte físico e emocional como parte essencial do enfrentamento à violência.

Serviço

Data: 04/10/2025 (sábado)

04/10/2025 (sábado) Horário : 9h às 13h

: 9h às 13h Local: Academia New Hit

Academia New Hit Endereço: Guará II QE 21 conjunto F casa 01 - Guará, Brasília - DF, 71050-064