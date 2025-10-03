DF promove ação contra a violência com serviços gratuitos, neste sábado

A Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal promove, neste sábado (4/10), a ação “Vozes Contra a Violência”. A iniciativa, realizada em parceria com a Academia New Hit e outros apoiadores, tem como objetivo fortalecer o combate à violência de gênero e à discriminação contra a comunidade LGBTQIAPN+.
O evento oferecerá à população uma série de serviços gratuitos, focados em proteção, acolhimento e promoção da cidadania. Entre as atividades disponíveis estão aulas de defesa pessoal, atendimento jurídico e psicológico, e um espaço de inclusão profissional para auxílio na elaboração de currículos.
A programação também inclui práticas de cuidado, como massagem e auriculoterapia, integrando o suporte físico e emocional como parte essencial do enfrentamento à violência.
Serviço
- Data: 04/10/2025 (sábado)
- Horário: 9h às 13h
- Local: Academia New Hit
- Endereço: Guará II QE 21 conjunto F casa 01 - Guará, Brasília - DF, 71050-064