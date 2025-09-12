Curta LGBT+ do DF financiado por vaquinha entra no circuito internacional e é destaque em festivais

"Como pessoa LGBTQIA+, eu sempre busquei me ver representado no audiovisual brasileiro", explica Henfil - (crédito: Lainha Loiola/Divulgação)

Um curta-metragem feito em Brasília, sem incentivos ou recursos públicos, está conquistando plateias internacionais. A obra Encontros telepáticos, dirigido por Henfil, já foi selecionado para festivais de cinema em cinco países diferentes, incluindo eventos de prestígio no Brasil, na Europa e nas Américas.

A produção independente foi viabilizada por meio de uma vaquinha on-line e do esforço coletivo de estudantes e jovens artistas do Distrito Federal. A equipe reuniu equipamentos emprestados, trabalho voluntário e o apoio da comunidade para dar vida ao curta.

O filme traz uma narrativa fantástica e romântica sobre um casal lésbico inter-racial, que se conecta em uma biblioteca silenciosa. Encontros telepáticos aposta em um tom leve, positivo e acolhedor, com classificação indicativa livre — o que amplia o alcance para diferentes idades e públicos.

“Como pessoa LGBTQIA+, eu sempre busquei me ver representado no audiovisual brasileiro. Muitas vezes, precisava me contentar com personagens secundários ou estereotipados. Com Encontros Telepáticos, quis trazer essa história para o protagonismo, mostrando que jovens lésbicas e negras também podem viver narrativas românticas, divertidas e universais”, explica Henfil.

Até o momento, o curta já passou por cidades como Fortaleza (CE), Recife (PE), Ouro Preto (MG) e Vitória da Conquista (BA). Também foi exibido no Cine Brasília, onde integrou a programação oficial por uma semana, e recebeu mentorias de distribuição com a produtora Daniela Marinho e a roteirista e diretora Rafaela Camelo, ambos nomes de destaque no audiovisual nacional. A grande surpresa foi a seleção para o 32° Festival MixBrasil, o maior festival LGBTQIA+ da América Latina.

No exterior, a obra já marcou presença em exibições em Berlim e Nova Iorque; e estão planejadas ainda outras quatro exibições: uma em Montreal, outra em Londres, uma em Chipre, e a seleção para o Scottish Queer International Film Festival, um dos festivais de filme de mais relevância da Escócia e que conta com apoio do Instituto Guimarães Rosa por meio do Consulado-Geral do Brasil em Edimburgo.

Serviço

6th Queer Wave: 15 de setembro, às 19h. Local: NiMAC, Nicósia – Chipre

15th Fringe! Queer Film & Arts Fest: Dia 18 de setembro, às 18h. Local: Genesis Cinema, Londres – Inglaterra

10th Scottish Queer International Film Festival: Dia 29 de outubro, às 18h. Local: The Boardwalk, Glasgow – Escócia

