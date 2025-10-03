Policiais civis aceitam proposta de reajuste salarial do governo

Os policiais civis do Distrito Federal aprovaram nesta sexta-feira (3/10) a proposta de reajuste salarial apresentada pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI). Após reunião entre representantes do Sindicato dos Policiais Civis do DF (Sinpol-DF) e a pasta, a categoria se reuniu em frente ao Bloco C da Esplanada dos Ministérios e votou para aceitar a proposta.

O acordo prevê um aumento de 27,27% acumulado para a classe especial, dividido em duas parcelas: a primeira de 12,81% em 2025 e a segunda de 12,82% em 2026. A primeira cabe ao salário atual, enquanto a segunda será aplicada sobre o valor reajustado com a inflação, permitindo alcançar o percentual final.

Já para a primeira e segunda classes, o reajuste acumulado será de 25,44%.

Nas redes sociais, o Sinpol-DF comemorou o resultado e destacou que a conquista só foi possível após “semanas de intensa articulação da diretoria” e o apoio político da senadora Leila do Vôlei, dos deputados federais Rafael Prudente (MDB-DF) e Erika Kokay (PT-DF), e dos distritais Wellington Luiz (MDB) e Doutora Jane (Republicanos).

“O trabalho árduo e incansável da diretoria, somado à mobilização da categoria, ficará registrado nas páginas da história do sindicato”, ressaltou a entidade, que ainda agradeceu a confiança dos policiais civis e reforçou a expectativa para que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancione o reajuste.

Agora, com a aprovação da categoria, o aceite será comunicado oficialmente ao MGI. A proposta será transformada em projeto de lei (PL) e enviada ao Congresso Nacional para análise e votação.