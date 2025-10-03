"Tudo é movido pela indústria", diz Cappelli sobre o Festival Curicaca

03/10/2025 Crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press. Brasil. Brasília - DF - Ricardo Cappelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), é o entrevistado do CB.PODER de hoje. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Ricardo Cappelli, esteve no programa CB.Poder — uma parceria do Correio Braziliense com a TV Brasília — desta sexta-feira (3/10). A entrevista foi conduzida pelas jornalistas Mariana Niederauer e Sibele Negromonte. Cappelli explicou que o Festival Curicaca, nasce em meio a um novo momento vivido pela indústria brasileira. O evento será realizado entre os dias 7 e 11 de outubro, no Estádio Mané Garrincha. “O Brasil voltou a ter novas políticas industriais, com o setor se desenvolvendo. Agora, no século 21, falamos de uma indústria mais inovadora, tecnológica e sustentável. Foi a partir disso que surgiu a ideia de promover um festival que conectasse a indústria às universidades, escolas e institutos federais, com muitos debates e experiências de imersão”, destacou.

Cappelli detalhou que o público poderá vivenciar experiências interativas no evento. “Será uma oportunidade de participar, experimentar e compreender esse momento de transformação da indústria. Nos inspiramos no SXSW, maior evento de inovação do mundo, realizado em Austin, no Texas, há mais de 35 anos. Estamos na primeira edição, mas já animados, com mais de 55 mil ingressos retirados”, afirmou.

Segundo ele, serão mais de 30 atividades simultâneas, reunindo conteúdos para diferentes faixas etárias. “Vamos debater avanços na saúde, os impactos da tecnologia e da inteligência artificial no trabalho. É hora de refletir sobre o presente, celebrar o momento da indústria e projetar tendências para o futuro”, disse. O presidente da ABDI reforçou ainda a presença da indústria em todas as áreas. “Dos shows ao audiovisual, sempre há profissionais e tecnologia por trás. Tudo é movido pela indústria”, concluiu.