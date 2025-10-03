Homem foi preso em Santa Maria por furtar lata de tinta em loja

Um homem foi preso por furto de uma lata de tinta em Santa Maria. A prisão foi realizada nesta sexta-feira (3/10), após o dono do comércio perceber a falta de uma lata em seu estoque.

O comerciante ligou para polícia e relatou que um homem entrou na loja oferecendo um creme. Enquanto o dono do estabelecimento estava atendendo outro cliente, o homem aproveitou a desatenção e furtou uma lata de tinta avaliada em R$129,90. O dono da loja de ferragens cedeu um vídeo às equipes policias para ajudar nas investigações. Com o vídeo e a informação que o sujeito morava nas proximidades da loja, os policias iniciaram o patrulhamento.

O homem foi encontrado em frente a sua residência, na QR 202, e foi identificado por causa das roupas que estava vestindo que batiam com as imagens do circuito interno de câmeras da loja. Durante a abordagem, o suspeito, inicialmente, negou o furto. Entretanto, logo em seguida, confessou o crime e afirmou ter vendido a lata de tinta por R$ 20 a uma loja de materiais de construção com o objetivo de comprar cigarros.

As equipes se direcionaram a loja indicada pelo homem e localizaram a lata de tinta em exposição para venda. O proprietário desta segunda loja confirmou que comprou a lata de tinta, mas disse que não sabia que o item tinha sido roubado. Diante dos fatos, a lata de tinta foi recuperada e as partes foram conduzidas à 20ª Delegacia de Polícia.