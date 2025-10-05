Pico de energia resulta em desenergização do Metrô-DF na estação Guariroba

Estações Guariroba e Ceilândia Centro foram afetadas pela desenergização do Metrô-DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um pico de energia resultou em uma desenergização automática e temporária do Metrô-DF, no trecho da via entre Guariroba e Ceilândia Centro. O incidente aconteceu às 11h30 do sábado (4/10) e, segundo a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o serviço foi normalizado em 10 minutos.

Em agosto, o Metrô-DF também enfrentou problemas relacionados à parte elétrica — todas as estações foram temporariamente fechadas após uma falha no sistema de energia. Os serviços do transporte ficaram paralisados por sete horas, devido a um rompimento de um dos cabos.

Em nota, a companhia posteriormente esclareceu que uma sobrecarga provocou a interrupção do sistema elétrico e, consequentemente, da sinalização. “Para garantir a segurança de todos os usuários, foi preciso suspender a circulação de trens até a solução do problema”, informou o Metrô-DF na ocasião.

