InícioCidades DF
Transporte público

Pico de energia resulta em desenergização do Metrô-DF na estação Guariroba

Após o pico de energia, os serviços do Metrô-DF foram normalizados em 10 minutos. A desenergização também afetou a estação Ceilândia Centro

Estações Guariroba e Ceilândia Centro foram afetadas pela desenergização do Metrô-DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Estações Guariroba e Ceilândia Centro foram afetadas pela desenergização do Metrô-DF - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um pico de energia resultou em uma desenergização automática e temporária do Metrô-DF, no trecho da via entre Guariroba e Ceilândia Centro. O incidente aconteceu às 11h30 do sábado (4/10) e, segundo a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal, o serviço foi normalizado em 10 minutos.

Em agosto, o Metrô-DF também enfrentou problemas relacionados à parte elétrica — todas as estações foram temporariamente fechadas após uma falha no sistema de energia. Os serviços do transporte ficaram paralisados por sete horas, devido a um rompimento de um dos cabos.

Em nota, a companhia posteriormente esclareceu que uma sobrecarga provocou a interrupção do sistema elétrico e, consequentemente, da sinalização. “Para garantir a segurança de todos os usuários, foi preciso suspender a circulação de trens até a solução do problema”, informou o Metrô-DF na ocasião.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 05/10/2025 11:15
SIGA
x