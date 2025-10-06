Criança se afoga e é resgatada inconsciente no Jardim Botânico

Um menino de 5 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (22/01) - (crédito: Lee Jeffs/Unsplash)

Uma criança, que não teve a idade divulgada, se afogou em casa no Jardim Botânico e foi socorrida pelos bombeiros no início da noite deste domingo (5/10). A vítima foi transportada inconsciente por familiares do Condomínio Ouro Vermelho até o 1º Grupamento de Bombeiros Militar.

Ainda no quartel, os militares prestaram os primeiros socorros e conseguiram fazer com que a vítima recobrasse a consciência. Na sequência, os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) transportaram a criança estável para uma unidade hospitalar para receber atendimento especializado.

As circunstâncias do incidente não foram divulgadas.