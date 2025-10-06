InícioCidades DF
INCIDENTE

Criança se afoga e é resgatada inconsciente no Jardim Botânico

A vítima foi transportada inconsciente pelos familiares ao 1º Grupamento de Bombeiros Militares. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e conseguiram fazê-la recuperar a consciência antes de transportarem ao hospital

Um menino de 5 anos morreu afogado na tarde desta quarta-feira (22/01) - (crédito: Lee Jeffs/Unsplash)
Uma criança, que não teve a idade divulgada, se afogou em casa no Jardim Botânico e foi socorrida pelos bombeiros no início da noite deste domingo (5/10). A vítima foi transportada inconsciente por familiares do Condomínio Ouro Vermelho até o 1º Grupamento de Bombeiros Militar.

Ainda no quartel, os militares prestaram os primeiros socorros e conseguiram fazer com que a vítima recobrasse a consciência. Na sequência, os socorristas do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) transportaram a criança estável para uma unidade hospitalar para receber atendimento especializado. 

As circunstâncias do incidente não foram divulgadas.

Mila Ferreira

Repórter

Jornalista graduada pelo IESB e pós-graduada em Direitos Humanos, Responsabilidade Social e Cidadania Global pela PUC-RS. Experiência como roteirista e assessora de comunicação pública e corporativa. Repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense

Por Mila Ferreira
postado em 06/10/2025 09:21
