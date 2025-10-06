Carro bate em trailer de lanches e deixa atendente ferido em Samambaia

Um veículo colidiu em um trailer de lanches e deixou uma pessoa ferida na madrugada desta segunda-feira (6/10), na avenida principal da QS 408, em Samambaia Sul, frente a supermercado. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por às 2h27 e enviou três viaturas para o atendimento.

Ao chegarem ao local, os socorristas observaram que um Jeep Commander dourado havia atingido o trailer de lanches que estava no estacionamento do comércio. Uma pessoa que trabalhava no trailer sofreu escoriações leves. O funcionário foi atendido no local, estava consciente e orientado e, após os primeiros cuidados, foi transportado para o hospital.

Não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da área até a retirada do veículo e demais procedimentos.