Carro e motocicleta colidem e deixa ferido em São Sebastião

Batida entre carro e motocicleta deixa uma pessoa ferida em São Sebastião - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Uma colisão entre um veículo Citroën Cactus cinza e uma motocicleta Honda CG vermelha deixou uma pessoa ferida, na Avenida Nacional Principal, na região da Vila do Boa, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado neste domingo (5/10) e enviou três viaturas para o atendimento. No local, os socorristas encontraram o condutor do veículo que não apresentou ferimentos e o motociclista que estava consciente e orientado, mas tinha escoriações. Após atendimento inicial e aplicação do protocolo de trauma, ele foi levado ao hospital.

Durante o socorro, uma faixa da via precisou ser interditada. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação da cena até a liberação da pista. A dinâmica do acidente ainda não foi informada.