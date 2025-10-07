InícioCidades DF
ACIDENTE

Colisão entre carro e ônibus causa congestionamento na EPIG

Batida entre veículos em frente ao SIG deixou o trânsito travado, mas ninguém ficou ferido

O tráfego na EPIG ficou lento, afetando motoristas que seguiam no sentido Plano Piloto - (crédito: Terra Thaís/CB/D.A Press)
Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus da empresa Marechal causou um grande congestionamento na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) na manhã desta terça-feira (7/10). O acidente ocorreu ao lado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. As causas da batida ainda não foram esclarecidas, e a dinâmica do acidente não foi informada.

Colisão entre carro e ônibus causa congestionamento na EPIG (foto: Terra Thaís/CB/D.A Press)

Devido à ocorrência, o tráfego na EPIG ficou lento, afetando motoristas que seguiam no sentido Plano Piloto.

DC
DC

Davi Cruz*

Estagiário

Por Davi Cruz*
postado em 07/10/2025 08:23
