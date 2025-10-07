Colisão entre carro e ônibus causa congestionamento na EPIG

Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus da empresa Marechal causou um grande congestionamento na Estrada Parque Indústrias Gráficas (EPIG) na manhã desta terça-feira (7/10). O acidente ocorreu ao lado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).
Apesar do impacto, não houve registro de vítimas. As causas da batida ainda não foram esclarecidas, e a dinâmica do acidente não foi informada.
Devido à ocorrência, o tráfego na EPIG ficou lento, afetando motoristas que seguiam no sentido Plano Piloto.
Por Davi Cruz*
postado em 07/10/2025 08:23