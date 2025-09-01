BR-020 terá intervenção no trânsito para construção de terceira faixa

A partir de terça-feira (2/9), às 9h, um trecho da BR-020 terá mudança no tráfego para continuidade das obras que implantarão a terceira faixa da rodovia, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Serão 2,8 km de intervenção, em ação que abrange o trecho entre os Km 9,9 e 12,8, com construção de uma faixa reversa sentido Sobradinho-Planaltina. Além disso, são 700 metros de adequação da via implementados entre o viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoracci, no Km 9,44, e a passarela localizada no Km 10,14.

Durante a intervenção, duas faixas estarão operando em cada sentido da rodovia. A previsão é de que esses serviços na BR-020 estejam concluídos até o fim do ano. O intuito da mudança no tráfego é de garantir a continuidade do fluxo de veículos, para minimizar transtornos aos aproximadamente 70 mil motoristas que usam a rodovia diariamente.

O DER-DF deu início, em 29 de maio, às intervenções para a sequência da construção da terceira faixa da pista, que terá 50 km de extensão e investimento de R$ 25 milhões.

A ação começou no trecho entre a Fazenda Embrapa, no Km 13, e o Núcleo Rural do Arrozal, no Km 16, onde também foi criada uma faixa reversa. A previsão é de que esse trecho seja liberado no início deste mês de setembro.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela via e respeitem as placas provisórias de sinalização instaladas no trecho.