InícioCidades DF
TRÂNSITO

BR-020 terá intervenção no trânsito para construção de terceira faixa

Serão 2,8 km de intervenção, em ação que abrange o trecho entre os Km 9,9 e 12,8, com construção de uma faixa reversa sentido Sobradinho-Planaltina

Mapa de intervenções na BR-020 - (crédito: Divulgação: DER-DF)
Mapa de intervenções na BR-020 - (crédito: Divulgação: DER-DF)

A partir de terça-feira (2/9), às 9h, um trecho da BR-020 terá mudança no tráfego para continuidade das obras que implantarão a terceira faixa da rodovia, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular?

Serão 2,8 km de intervenção, em ação que abrange o trecho entre os Km 9,9 e 12,8, com construção de uma faixa reversa sentido Sobradinho-Planaltina. Além disso, são 700 metros de adequação da via implementados entre o viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoracci, no Km 9,44, e a passarela localizada no Km 10,14.

Durante a intervenção, duas faixas estarão operando em cada sentido da rodovia. A previsão é de que esses serviços na BR-020 estejam concluídos até o fim do ano. O intuito da mudança no tráfego é de garantir a continuidade do fluxo de veículos, para minimizar transtornos aos aproximadamente 70 mil motoristas que usam a rodovia diariamente. 

O DER-DF deu início, em 29 de maio, às intervenções para a sequência da construção da terceira faixa da pista, que terá 50 km de extensão e investimento de R$ 25 milhões. 

A ação começou no trecho entre a Fazenda Embrapa, no Km 13, e o Núcleo Rural do Arrozal, no Km 16, onde também foi criada uma faixa reversa. A previsão é de que esse trecho seja liberado no início deste mês de setembro.

A orientação é que os motoristas redobrem a atenção ao passar pela via e respeitem as placas provisórias de sinalização instaladas no trecho.

Saiba Mais

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 01/09/2025 18:16
x