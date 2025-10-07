Saúde descarta que cantor Hungria tenha se intoxicado por metanol

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou, nesta terça-feira (7/10), que o caso notificado como suspeita de intoxicação por metanol pelo Hospital DF Star, envolvendo o cantor Hungria, 34, foi descartado.
De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or', liberados nesta segunda-feira (6/10) e cedidos ao Correio, foi detectada a presença da substância no sangue em concentração de 0,54 mg/dL, isto é, valor superior ao limite de referência, que é de até 0,25 mg/dL.
Segundo a pasta, é esperada a presença de traços de metanol em bebidas comercializadas dentro dos limites de segurança estabelecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Dessa forma, a detecção da substância no sangue, em níveis abaixo do limiar de toxicidade, não confirma um quadro de intoxicação.
Agora, com a manifestação oficial da Secretaria de Saúde, o caso segue considerado descartado para intoxicação por metanol. Na segunda-feira, o subsecretário de Vigilância à Saúde, Fabiano dos Anjos, afirmou que os exames de laboratório não apontaram presença de metanol no sangue do artista.
O laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF também indicou que a bebida consumida pelo cantor não estava contaminada. Nele, foram identificados apenas indícios de falsificação, sem a substância tóxica.
