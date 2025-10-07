Vigilância Sanitária apreende 3 mil litros de bebidas irregulares em cinco dias

Consumidor deve estar atento a sinais como preço abaixo do mercado, selo e lacre com sinais de violação, rótulo mal colocado, com erros ortográficos, e impressão de baixa qualidade - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Vigilância Sanitária do Distrito Federal apreendeu, entre 2 e 6 de outubro, 3.045 litros de bebidas sem procedência e sem registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), durante ações de fiscalização contra a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas irregulares no DF.

Até a tarde desta segunda-feira (6/10), a Vigilância inspecionou 261 estabelecimentos, dos quais 60 foram autuados por descumprimento das normas sanitárias. As informações foram divulgadas em entrevista ao programa CB Poder, do jornal Correio Braziliense e da TV Brasília.

Equipes dos Núcleos de Inspeção da Vigilância Sanitária realizaram ações diurnas e fiscalizações noturnas em operações integradas realizadas em parceria com a Polícia Civil, Polícia Militar, DF Legal e outros órgãos do Governo do DF, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública.

“Esse serviço integrado com outros órgãos do GDF reforça o nosso compromisso em garantir a segurança dos consumidores e coibir práticas ilegais, especialmente no comércio de produtos que podem representar riscos à saúde da população”, enfatizou o subsecretário de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde (SES-DF), Fabiano dos Anjos.

Sinais

“Continuaremos intensificando as ações de fiscalização nos comércios de bebidas em todo DF, a fim de proteger a saúde da população. Contamos com o apoio de todos, caso encontre alguma irregularidade na comercialização de bebidas alcoólicas, informando no site Participa DF”, pediu a diretora da Vigilância Sanitária do DF, Márcia Olivé.

Ela destacou o aumento de denúncias sobre suspeitas de bebidas irregulares e os sinais que a população precisa observar para evitar as intoxicações. “Só hoje, foram quatro demandas. Em duas delas, encontramos bebidas clandestinas. É importante estar atento a bebidas sem procedência, preço abaixo do mercado, selo e lacre com sinais de violação, rótulo mal colocado, com erros ortográficos e impressão de baixa qualidade. O líquido também pode se apresentar turvo, com partículas em suspensão”, alertou.

A SES-DF orienta que o paciente procure imediatamente uma unidade do SUS para atendimento médico em caso de sintomas como visão turva, náuseas, desconforto gástrico ou sinais de embriaguez prolongada após o consumo de bebidas.

Balanço e penalidades

Ações de vigilância são recorrentes no DF, mesmo antes de os primeiros casos de intoxicação por metanol serem registrados no Brasil. Em 2025, de janeiro a setembro, a SES-DF participou de 1.342 fiscalizações que resultaram em 161 autuações e na apreensão de 896 litros de produtos clandestinos no DF. As ações seguirão um cronograma intensificado nos próximos dias, alcançando regiões administrativas como Ceilândia, Vicente Pires, Sobradinho, São Sebastião, Planaltina e Santa Maria.

No âmbito da Vigilância Sanitária, quem vende bebidas sem procedência pode ser alvo de processo administrativo, com autuação do estabelecimento e multa mínima de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão. As bebidas apreendidas são inutilizadas em caso de suspeita de fraude, a polícia é acionada e o responsável é conduzido à delegacia para apuração.