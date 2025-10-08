InícioCidades DF
BRAZLÂNDIA

Vídeo: autores de furto em usina solar são identificados

Criminosos são suspeitos de roubar cabos de transmissão em área rural do Incra 7; um deles já havia sido preso por crime semelhante em Ceilândia

Autores são identificados por furto em usina fotovoltaica - (crédito: PCDF/DivulgaÃ§Ã£o)

Os responsáveis por um furto de cabos de transmissão ocorrido em 24 de julho de 2025, em uma usina de energia solar no bairro Incra 7, zona rural de Brazlândia, foram identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Em um vídeo de uma câmera de segurança onde ocorreu o crime, é possível ver a dupla saindo do local pela lateral do alcance da câmera, na tentativa de não serem vistos. Confira:

De acordo com as investigações, o local foi preservado para a realização da perícia, o que permitiu aos agentes reunir evidências que levaram à identificação dos autores. Um dos suspeitos já havia sido preso em flagrante anteriormente, também por furto de cabos, na região de Ceilândia.

Os envolvidos responderão por furto qualificado, crime cuja pena prevista varia de dois a oito anos de reclusão, além de multa.

Por Ana Carolina Alves* e Darcianne Diogo
postado em 08/10/2025 08:46
