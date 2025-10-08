Vídeo: autores de furto em usina solar são identificados

Os responsáveis por um furto de cabos de transmissão ocorrido em 24 de julho de 2025, em uma usina de energia solar no bairro Incra 7, zona rural de Brazlândia, foram identificados pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

Em um vídeo de uma câmera de segurança onde ocorreu o crime, é possível ver a dupla saindo do local pela lateral do alcance da câmera, na tentativa de não serem vistos. Confira:

De acordo com as investigações, o local foi preservado para a realização da perícia, o que permitiu aos agentes reunir evidências que levaram à identificação dos autores. Um dos suspeitos já havia sido preso em flagrante anteriormente, também por furto de cabos, na região de Ceilândia.

Os envolvidos responderão por furto qualificado, crime cuja pena prevista varia de dois a oito anos de reclusão, além de multa.

