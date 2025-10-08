Violência policial será discutida em audiência pública do Ministério Público do DF

Uma audiência pública será realizada, nesta quinta-feira (9/10), pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) para discutir violência policial. O órgão vai lançar, no próximo dia 29 de outubro, o Canal de Combate à Violência Policial. A ferramenta foi criada pelo MPDFT para receber, registrar e encaminhar denúncias de abusos cometidos por agentes de segurança pública.

De acordo com o ouvidor do MPDFT, promotor de Justiça Flávio Milhomem, a participação popular é essencial para garantir que o canal seja legítimo e transparente. “É preciso abrir canais de escuta, permitir que a sociedade civil se manifeste e assegurar que cada denúncia seja tratada com seriedade, imparcialidade e transparência”, afirmou.

O encontro será realizado às 14h, no auditório da sede do MPDFT, no Eixo Monumental, e é aberto ao público, sem necessidade de inscrição prévia. Organizada pela Ouvidoria do órgão, a iniciativa busca ouvir a sociedade civil, especialistas e instituições públicas e privadas na construção de um instrumento acessível, confiável e eficaz para enfrentar a violência policial.

