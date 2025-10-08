Violência policial será discutida em audiência pública do Ministério Público do DF

Autoridades presentes
Entre as autoridades confirmadas para a audiência estão o representante da Ouvidoria Nacional do Ministério Público, promotor de justiça Vinicius Menandro; o deputado distrital e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa, Fabio Felix; a dirigente do Movimento Nacional População de Rua do Distrito Federal e Ciamp Rua Nacional, Joana D’arc Bazílio; o secretário executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury, e a ouvidora-geral do Distrito Federal, Daniela Ribeiro Pacheco.
Também foram convidados a comandante-geral da Polícia Militar do DF, coronel Ana Paula Barros Habka; o delegado-geral da Polícia Civil do DF, José Werick de Carvalho; o secretário de Estado de Administração Penitenciária, Wenderson Souza e Teles; e o deputado distrital Max Maciel.
Pelo MPDFT, participarão o ouvidor da instituição, promotor de Justiça Flávio Milhomem; a ouvidora das mulheres, promotora de Justiça Mariana Nunes; o chefe de gabinete e procurador de Justiça Nísio Tostes; e a promotora de Justiça Lia Siqueira, representante do Núcleo de Controle e Acompanhamento do Sistema Prisional (NCap).
Serviço
Audiência Pública para construção participativa do Canal de Denúncias em Casos de Violência Policial
Data e hora: 9 de outubro, das 14h às 18h
Local: auditório da sede do MPDFT, Eixo Monumental, Praça do Buriti, lote 2, Brasília-DF
Público-alvo: sociedade civil, especialistas, representantes de entidades públicas e privadas, acadêmicos, autoridades e todos os interessados no tema