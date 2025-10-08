Motorista de Porsche causa acidente e é flagrado com drogas

Um acidente envolvendo um Porsche e outros dois veículos mobilizou a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) na noite de terça-feira (7/10), em Ceilândia. Segundo a corporação, o motorista do carro de luxo bateu em dois outros carros parados no semáforo e fugiu em alta velocidade, sendo interceptado próximo à Feira do Produtor após acompanhamento policial. Veja como ficou o carro:

Durante a perseguição, os agentes relataram que o veículo avançou sinais vermelhos e colocou pedestres em risco. Ao ser abordado, o condutor, de 35 anos, apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. No interior do carro, os policiais encontraram substâncias entorpecentes, entre elas “loló” e comprimidos de ecstasy.

O motorista foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde foi preso. Os proprietários dos veículos atingidos prestaram depoimento e confirmaram que o condutor do Porsche tentou fugir do local do acidente e aparentava estar embriagado.

O veículo foi recolhido ao pátio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF),

conforme os procedimentos administrativos.

