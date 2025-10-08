Carreta derrama óleo vegetal e mobiliza Corpo de Bombeiros

Um derramamento de óleo vegetal na DF-251, nas proximidades da fábrica da Coca-Cola, em Taguatinga, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na tarde de terça-feira (7/10). A ocorrência mobilizou uma viatura de salvamento.

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com uma carreta bitrem carregada com óleo vegetal, que apresentava vazamento em uma das composições, espalhando o produto sobre a pista.

Após o gerenciamento dos riscos, as equipes do CBMDF, com o apoio de funcionários da transportadora, iniciaram o trabalho de limpeza e contenção. Foram utilizadas camadas de terra para absorver e reduzir o impacto do derramamento, evitando novos acidentes.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas e a causa do vazamento ainda não foi identificada.










