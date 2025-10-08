PCDF e protetores instalam casinhas para cães e gatos de rua

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA), se uniu a protetores independentes de Ceilândia e Sobradinho para instalar casinhas destinadas a cães e gatos de rua que vivem no Setor de Indústrias de Ceilândia.

A iniciativa surge após relatos de violência contra os animais que habitam a região. De acordo com a DRCA, diversos cães foram mortos com o uso de fogo, e há denúncias de um homem que, aos fins de semana, atira com uma arma de pressão (“chumbinho”) contra os bichos. A PCDF instaurou inquérito para identificar e responsabilizar o autor dos crimes.

Atualmente, mais de 70 cães e alguns gatos vivem no local sob os cuidados de protetores idependentes. Mesmo com recursos limitados, o grupo se dedica diariamente à alimentação, abrigo e bem-estar dos animais, sem nenhum tipo de apoio estatal.

Com a chegada do período chuvoso e a falta de estruturas adequadas para proteção, a instalação das casinhas promove segurança e dignidade aos animais que vivem nas ruas. A ação em Ceilândia é um desdobramento de um projeto-piloto feito no Setor QNR, que teve ampla repercussão e motivou pedidos para expansão da iniciativa a outras áreas da cidade.

A Polícia Civil reforçou que investigar e coibir a prática de maus-tratos é um dever legal e moral, e destacou a importância da colaboração entre o poder público e a sociedade civil na defesa dos direitos dos animais.

