Com investimento de R$ 10 milhões, marginal da BR-040 é inaugurada

Foi inaugurada, na manhã desta quarta-feira (8/10), a marginal da BR-040, próximo ao balão de Santa Maria. O novo trecho tem 5,6km de extensão e recebeu investimento de mais de R$ 10 milhões. Durante a cerimônia de inauguração, o governador Ibaneis Rocha destacou a importância da obra para a mobilidade e qualidade de vida da população. “Essa obra foi planejada para todos, para melhorar a vida de toda uma região. É uma obra de infraestrutura que traz resultados positivos no dia a dia das famílias, que gastam menos tempo para chegar ao trabalho e aos seus compromissos”, afirmou.

O presidente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Fauzi Nacfur, detalhou como a via vai melhorar o trânsito local. “A segrega o trânsito de quem está saindo de Santa Maria e de quem vem do Entorno, permitindo um fluxo mais direto, sem interferir na região. Além disso, no futuro, vamos implementar dois balões, que permitirão mão dupla na pista, garantindo maior segurança e fluidez”, explicou.

O administrador de Santa Maria, Josiel França, ressaltou como a obra impactará positivamente os moradores da região. “É a realização de um sonho, não só para Santa Maria, mas para toda a região sul, principalmente para a galera do Entorno, que enfrenta esse engarrafamento todos os dias. Agradeço ao nosso governador Ibanes Rocha, mais uma vez, com muita maestria, junto com o DER, fazendo essa obra tão importante para a nossa comunidade”, afirmou.

A nova via começa na DF-495 e vai até a BR-251. Cerca de 100 mil pessoas que trafegam diariamente pelo trecho serão beneficiadas pela obra.



