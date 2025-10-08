InícioCidades DF
Segurança pública

MPDFT pede investigação de ação policial em ato pró-Palestina; veja vídeo

Policiais e manifestantes entraram em confronto durante ato em frente à Embaixada dos Estados Unidos

Em nota, a Polícia Militar justificou a ação como
Em nota, a Polícia Militar justificou a ação como "uso proporcional de força" - (crédito: Material cedido ao Correio)

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) solicitou, nesta quarta-feira (8/10), à Corregedoria da Polícia Militar, a investigação da ação em uma manifestação pró-Palestina, nesta terça-feira (7/10).

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que equipes da Polícia Militar do Distrito Federal teriam agido com truculência contra os manifestantes.

Confira as imagens:

No vídeo, é possível perceber que agentes e manifestantes entraram em confronto. A Polícia Militar utilizou spray de pimenta. Três homens foram detidos.

Em nota, a corporação justificou a ação como “uso proporcional de força”. “Um dos manifestantes, que estava com o rosto coberto, foi visto manuseando uma pochete e desobedeceu à ordem policial para se identificar e mostrar o conteúdo do objeto, o que gerou agitação entre os presentes”, afirmou.

O Ministério Público instaurou procedimento para apuração e adoção de eventuais providências cabíveis. A Corregedoria da PMDF tem cinco dias para responder.

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 08/10/2025 17:11 / atualizado em 08/10/2025 17:14
